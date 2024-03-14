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МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

МЧС РФ опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В МЧС России по Белгородской области опровергли информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС отметили, что жителям области поступают звонки, во время которых неизвестные, представляющиеся сотрудниками ведомства, оповещают о предстоящей эвакуации.

В публикации подчеркнули, что данная информация является ложной, ведь сотрудники ведомства не совершают обзвон граждан.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в приграничном с Украиной городе Грайвороне региона из-за обстрелов нарушено электроснабжение.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный прилет в районе администрации округа. В городе частично нарушено электроснабжение. Губернатор подчеркнул, что аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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