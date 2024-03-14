Врач предупредила, о каких заболеваниях может говорить сыпь на коже

Кожа — это самый большой орган в теле человека, площадь которого составляет 1,5-2 кв. метра. И нередко те или иные сбои в работе организме отражаются на нем в виде высыпаний, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» Анастасия Федорова.

Так, по ее словам, высыпания на коже, сопровождающиеся зудом, могут говорить о разных видах непереносимости — аллергии на продукты питания, шерсть, пыль, бытовую химию и другие вещества из окружающей среды. При аллергии чаще возникают волдыри и красно-розовые пятна, и всегда сопровождаются зудом.

«Некоторые из инфекционных заболеваний сопровождаются высыпаниями — герпес, вирусные бородавки, грибковые заболевания. Сыпь при этих состояниях имеет свои особенности, чаще в виде узелков или пузырьков», — добавила Федорова.

Кроме того, как рассказала врач, высыпания на коже могут указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, при нарушениях микробиоты, при нарушенном желчеоттоке, заболеваниях желудка и кишечника, когда нарушается их всасывательная функция, возможны высыпания, чаще в виде мелких узелков и пигментных пятен.

«Наличие собственно заболеваний кожи — псориаз, акне, атопический дерматит и другие дерматозы. При этих состояниях заболевает кожа как орган, и лечим мы ее на приеме у дерматолога. При каждом заболевании наблюдается свой характер сыпи, например, при псориазе это бляшки, а при акне — комедоны, папулы и пустулы (гнойнички)», — отметила специалист.

Помимо этого, высыпания могут наблюдаться и при аутоиммунных заболеваниях, например, системной красная волчанке и других. Их суть в том, что клетки иммунитета воспринимают собственные клетки как чужеродные, и таким образом организм атакует сам себя. При таких заболеваниях часто есть специфические кожные проявления, например высыпания по типу бабочки при волчанке.

«Это еще не все. Огромное количество системных заболеваний, заболеваний крови, заболеваний гормональной системы, онкологических заболеваний тоже может сопровождаться различными высыпаниями. Именно поэтому при появлении любой сыпи на коже необходимо обратиться к дерматологу. Врач определит происхождение высыпаний и тактику лечения», — резюмировала Федорова.

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