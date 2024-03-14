Россиянам назвали продукты, провоцирующие мигрень

Мигрень — это первичная форма головной боли, которая может обострятся из-за воздействия определенных факторов, одним из которых является питание, а точнее — употребление определенных продуктов, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Анастасия Тарасова.

Она отметила, что исследование, в котором участвовали 200 человек с мигренью, показало, что 90% из них знают хотя бы один провокатор собственной мигрени. Чаще всего называли физический или эмоциональный стресс, менструации, яркий свет или вспышки света и резкие запахи.

«Кроме того, большинство людей, страдающих мигренью, упоминают о так называемых продуктах-провокаторах, употребление которых, как правило, приводило к появлению мигренозного приступа. В частности, среди наиболее распространенных продуктов, которые чаще всего провоцировали мигрень, были названы бекон, сосиски, ветчина, колбасы», — рассказала Тарасова.

Также, по ее словам, это продукты, содержащие вещество под названием тирамин — выдержанные сыры (такие как голубой, пармезан, чеддер), копченое или маринованное мясо или рыба, некоторые бобовые, квашеная капуста, ферментированные соевые продукты (такие как мисо, соевый соус или соус терияки), а также орехи и красное вино.

«Тирамин — соединение, которое образуется при расщеплении аминокислоты тирозина. Известно, что тирамин приводит к избирательному сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением (наиболее распространенная причина пульсирующей головной боли)», — объяснила невролог.

Кроме того, приступ мигрени могут вызвать никотин и кофеин-содержащие продукты, алкогольные напитки и тропические фрукты, добавила врач.

«Цитрусовые, такие как апельсин, грейпфрут, лимон, лайм и мандарин, также содержат тирамин в высокой концентрации. Если вы особенно чувствительны к тирамину, следует избегать употребления спелых бананов, ананасов и авокадо», — отметила Тарасова.

По ее словам, людям, регулярно страдающим от мигреней, также рекомендовано обратить внимание на продукты, содержащие в своем составе некоторые пищевые добавки. Крупных исследований, подтвердивших их достоверный вклад в течение мигрени, не проводилось, однако задокументирован ряд случаев провокации мигренозных приступов продуктами, содержащими глутамат натрия, аспартам, сульфиты, нитраты и краситель тартазин.

«В первую очередь эти соединения чаще всего можно найти в блюдах категории фаст-фуд, а также в продуктах быстрого приготовления (быстро завариваемые супы, каши, пюре)», — рассказала специалист.

Она также обратила внимание, что если у человека часто возникают мигренозные приступы, может быть полезно вести дневник питания и дневник головной боли, и отслеживать, какие продукты могут стать для вас провокаторами.

«Важно помнить: ваш провокатор приступа не всегда будет подобен триггерам мигрени других людей и совершенно не обязан каждый раз приводить к началу приступа. Понаблюдайте за своим рационом, обратите внимание, не много ли в нем продуктов из «красного списка», который мы обсудили выше, но не доводите себя до крайностей. Голод тоже может провоцировать мигрень. Важно питаться регулярно и сбалансированно, и это позволит намного эффективнее контролировать частоту и интенсивность приступов мигрени», — резюмировала невролог.

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