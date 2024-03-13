Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин пять дней насиловал 11-летнюю племянницу

В Кузбассе дядя пять дней насиловал оставленную под его присмотром племянницу

close
100%
Depositphotos

В Кузбассе жителя Тяжинского района признали виновным в насилии над несовершеннолетней родственницей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Кемеровской области.

Суд установил, что 24-летний мужчина присматривал за племянниками, пока их родители уехали в деревню на пять дней. На протяжении этого времени родственник насиловал 11-летнюю племянницу.

Мужчину приговорили к наказанию в виде 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее в Калининграде педофилу дали 26 лет колонии за насилие над родными детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами