Россиянин пять дней насиловал 11-летнюю племянницу

В Кузбассе жителя Тяжинского района признали виновным в насилии над несовершеннолетней родственницей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Кемеровской области.

Суд установил, что 24-летний мужчина присматривал за племянниками, пока их родители уехали в деревню на пять дней. На протяжении этого времени родственник насиловал 11-летнюю племянницу.

Мужчину приговорили к наказанию в виде 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее в Калининграде педофилу дали 26 лет колонии за насилие над родными детьми.