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Россиянин, избивший глухонемую женщину-таксиста, стал фигурантом уголовного дела

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего глухонемую женщину-таксиста

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Shutterstock

Мужчину, который напал на глухонемую женщину-таксиста в подмосковном Дмитрове, привлекут к ответственности, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 8 марта, житель Дмитрова ехал в такси с женщиной-водителем. На одном из перекрестков пассажир посчитал, что таксистка должна была уступить право проезда другому автомобилю.

Мужчина вышел из машины, разбил стекло со стороны шофера и ударил глухонемою женщину кулаком в лицо. Нападавшего удалось оперативно задержать, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее рязанец избил водителя Lada, припарковавшегося на остановке.

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