Подростков из Вологодской области поставили на учет за рисование свастики

В Вологодской области задержали двух подростков, подозреваемых в пропаганде нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Недавно на одном из домов в городе Сокол появилась свастика. Неизвестные нанесли запрещенную символику на двери подъезда, это заметил сотрудник уголовного розыска.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое несовершеннолетних. Подозреваемыми оказались молодые люди 2007 года рождения. Они признались в содеянном и раскаялись.

В отношении подростков составили административные протоколы, их рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что юношей уже поставили на учет в ПДН.

Ранее в Петербурге наказали местного жителя, осквернившего блокадный мемориал.