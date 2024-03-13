Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Смоленской области семеро иностранцев избили мужчину, заступившегося за девушку

В Смоленской области группа мигрантов избила местного жителя, СК начал проверку

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Следственный комитет начал проверку после группового избиения жителя Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи проверяют информацию, распространившуюся по соцсетям. О жестоком нападении на смолянина также написала Readovka67. По информации издания, все произошло в начале марта неподалеку от кафе «У Мамеда», расположенного на Совхозной улице в Вязьме.

Группа уроженцев стран ближнего зарубежья избила мужчину, попытавшегося защитить знакомую девушку от домогательств со стороны иностранца. Тот позвал своих приятелей, которых сам пострадавший назвал «лицами армянской национальности», толпой они избили мужчину ногами.

«Не смог пройти мимо, они приставали к девушке, которую я наглядно знаю. Сделал замечание, на что получил удар в челюсть. Ответил, после чего меня увели в сторону, где камеры ничего не фиксируют, и избили ногами. Написал заявление», — рассказал потерпевший.

После нападения его доставили в больницу с множественными телесными повреждениями. Ситуацией заинтересовался СК, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее трое подростков с кастетом и перцовым баллончиком напали на прохожего в Челябинске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами