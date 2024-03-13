В Смоленской области семеро иностранцев избили мужчину, заступившегося за девушку

Следственный комитет начал проверку после группового избиения жителя Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи проверяют информацию, распространившуюся по соцсетям. О жестоком нападении на смолянина также написала Readovka67. По информации издания, все произошло в начале марта неподалеку от кафе «У Мамеда», расположенного на Совхозной улице в Вязьме.

Группа уроженцев стран ближнего зарубежья избила мужчину, попытавшегося защитить знакомую девушку от домогательств со стороны иностранца. Тот позвал своих приятелей, которых сам пострадавший назвал «лицами армянской национальности», толпой они избили мужчину ногами.

«Не смог пройти мимо, они приставали к девушке, которую я наглядно знаю. Сделал замечание, на что получил удар в челюсть. Ответил, после чего меня увели в сторону, где камеры ничего не фиксируют, и избили ногами. Написал заявление», — рассказал потерпевший.

После нападения его доставили в больницу с множественными телесными повреждениями. Ситуацией заинтересовался СК, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее трое подростков с кастетом и перцовым баллончиком напали на прохожего в Челябинске.