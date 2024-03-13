Личного помощника жены Байдена обвинили в домогательствах

Личного помощника первой леди США Джилл Байден по имени Энтони Бернал обвиняют в многолетних словесных домогательствах по отношению к сотрудникам администрации президента. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По словам коллег Бернала, мужчина неоднократно позволял себе на работе специфические разговоры, например — вслух обсуждал размеры гениталий сотрудников и их ориентацию. Один из источников заявил, что чиновник делал все, чтобы унизить работников Белого дома и заставить их чувствовать себя некомфортно.

Post опросила 12 коллег Бернала, и все они подтвердили вышеуказанные факты. Более того, некоторые сотрудники администрации заметили, что Бернал вел себя так и несколько лет назад, когда работал на вице-президента Джо Байдена при президенте Бараке Обаме.

По мнению коллег, Бернал, будучи помощником Джилл Байден, обладает большим влиянием как в самом Белом доме, так и в целом в Демократической партии, а потому поведение чиновника сходит ему с рук.

До этого психиатр Кэрол Либерман рассказала The Washington Times, что Джо Байден во время выступления в конгрессе США с посланием «о положении союза» смотрелся так, будто перед этим употребил стимуляторы.

Ранее Хантер Байден заявил, что никогда не привлекал отца к своему бизнесу.