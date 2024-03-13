В Подмосковье мужчина выжил, попав под электричку

В Мытищах хирурги спасли пациента, которого сбил поезд, мужчина переходил железнодорожные пути в наушниках и не заметил электричку. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В приемное отделение мытищинской больницы был доставлен 38-летний мужчина, которого сбила электричка. Состояние пострадавшего медики оценивали как тяжелое. После проведенного обследования у пострадавшего были выявлены черепно-мозговая травма, а также множественные переломы бедра, голени и таза.

«Общая кровопотеря составила один литр. Мы вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.

После того как состояние пострадавшего стабилизовалось, ему провели четыре операции, часть из них проводили малоинвазивным способом. Сейчас угрозы жизни и здоровью мужчины нет, он проходит лечение и после курса реабилитации будет выписан из больницы.

Ранее российские нейрохирурги восстановили череп мужчине, которого сбил поезд.