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Пожилая таганроженка подожгла входную дверь спецприемника

Mash: в Таганроге пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

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Global Look Press

В Таганроге 76-летняя пенсионерка совершила поджог входной двери спецприемника. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По предварительной информации Telegram-канала, инцидент произошел на Добролюбовском переулке. Пожилая женщина пришла к зданию спецприемника и подожгла входную дверь, облив ее горючей жидкостью.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Сообщается, что огонь быстро потушили, а совершившую поджог россиянку задержали. Следователи устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Кузбассе юноша поджег дверь в квартиру женщины, которая сделала ему замечание и облила водой.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемых в поджоге покрышек в подъезде.

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