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В Подмосковье школьники просят вернуть физрука, который кинул мяч в ученика и уволился

В Подмосковье школьники требуют вернуть уволившегося после инцидента педагога

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Shutterstock

В Красногорске ученики школы №16 добиваются возвращения любимого преподавателя физкультуры, уволившегося после инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Неделю назад 59-летний учитель физкультуры Владимир Роженцев проводил совмещенный урок для седьмого и девятого классов. Школьники выполняли упражнение, но один из девятиклассников отвлекался на разговоры и не реагировал на замечания педагога. Тогда преподаватель кинул в его сторону мяч, который слегка задел ученика. Взрослый извинился за это, но мальчик совершил ответный бросок. Он метнул мяч прямо в голову мужчины и заявил, что «рад бы попасть ему в морду». Конфликт удалось уладить на месте, но дома юноша заявил отцу, что учитель пытался его ударить. После этого Роженцеву пришлось уволиться. В школе он, как уточняется, проработал 10 лет.

Узнав об увольнении любимого педагога, сотни учеников твердо решили его вернуть и начали устраивать стихийные акции прямо в коридорах образовательного учреждения, скандируя: «Верните дядю Вову!». Дети уверены, что учителя оклеветали, а плохое поведение девятиклассника давно сходит ему с рук. К требованиям школьников присоединились родители и даже выпускники.

Ранее детскому тренеру по спортивной гимнастике пригрозили увольнением из-за тренировок в новогодние каникулы.

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