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Четверо россиян организовали производство марихуаны и попались полиции

В Новосибирской области накрыли крупное производство марихуаны

В Новосибирской области накрыли крупное предприятие по незаконному производству марихуаны. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские вышли на след злоумышленников и обнаружили крупное производство марихуаны в двухэтажном ангаре площадью в 900 квадратных метров. Преступники оборудовали его системами вентиляции, освещения и полива. При этом для сушки и измельчения растений были выделены отдельные помещения.

«Полицейские изъяли более 1300 кустов конопли и свыше 12 килограммов готовой марихуаны, лишив потребителей зелья порядка 60 тысяч разовых доз», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ.

Ранее ФСБ накрыла мефедроновую лабораторию в Подмосковье.

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