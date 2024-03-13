«Не выйдет никогда»: адвокат — об освобождении Шакро Молодого по УДО

Адвокат Тенгиз Папаскуа, представлявший интересы Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, заявил «Газете.Ru», что тот никогда не выйдет из тюрьмы условно-досрочно. Так он прокомментировал решение об освобождении Калашова по УДО. Папаскуа добавил, что Калашов тяжело болен.

«Я не хочу комментировать, я комментарии не раздаю. Человек заболел, вот и все. Болеет человек. Любой человек может заболеть, тяжело заболел — вот и все. Какое условно-досрочно он выйдет? Откуда вы [это] берете? Он просто болеет. По условно-досрочному он не выйдет никогда», — сказал он.

13 марта Усть-Лабинский суд Краснодарского края принял решение об условно-досрочном освобождении 70-летнего Захария Калашова. Как сообщал Telegram-канал Shot, заседание прошло в закрытом режиме. Точная дата, когда Калашов выйдет на свободу, не уточняется.

Шакро Молодой отбывает наказание в колонии строгого режима на территории Краснодарского края. В 2018 году мужчину приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в Москве. Инцидент произошел еще в 2015 году и закончился перестрелкой.

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