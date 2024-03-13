«Будто кровью окатили»: очевидица рассказала о нападении с ножом на «Площади революции»

Женщина, на которую напал с ножом пассажир московского метро на станции «Площадь революции», успела забежать в вагон прибывшего поезда и доехать до «Арбатской». Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия Оксана. По ее словам, жертва была одета прилично, от нее не пахло алкоголем.

«Это 8 марта, где-то в районе семи-начала восьмого утра, я ехала на работу. Когда остановились на «Площади революции», я услышала крики. Честно говоря, подумала, что дети балуются, но когда двери открылись, стало понятно, что это не дети орут, а визжит женщина: «Помогите!» Она забежала к нам в вагон и сразу стало понятно, почему она кричит — за ней кровь прямо лилась. Люди повскакивали с мест, она тут же легла на сидения. Прилично одетая, на ней какое-то болоньевое пальто черное было — оно все-все в крови, как будто ее окатили. Когда зашла, то начала причитать: «Он меня сейчас убьет, он меня сейчас убьет». Мы посмотрели — никто за ней не гонится. Никто не бежал ей на помощь, она забежала одна в вагон. И я не почувствовала, чтобы от нее пахло алкоголем», — рассказала очевидица.

Женщина отметила, что пассажирке попытались оказать помощь и вызвали машиниста по экстренной связи.

«Видно было рану на руке, но она вся перемазанная была — лицо, шея. Какой-то мужчина сказал, что кровь венозная, темная. Не было такой активно-красной крови артериальной. Дали ей салфетку, стали спрашивать, кто ее так — она молчит и только говорит «помогите». Мы связались с машинистом. Я сказала, что у нас в вагоне женщина. Мы с мужчиной попытались ее поднять, потому что понимали, что ее нужно вывести из вагона на следующей станции, но не смогли. На ногах она, как я поняла, не могла стоять. То ли от шока, то ли от кровопотери», — объяснила Оксана.

Она добавила, что нападавшего задержали, а женщину увезли медики.

«Мы ее оставили на «Арбатской». Прибежал дежурный по станции, полицейские подошли и они вынесли ее на платформу, положили на скамейку и стали вызывать скорую. Потом уже полицейские в метро сказали, что они его задержали», — сказала женщина.

До этого в прокуратуре Москвы сообщили, что в метро 23-летний молодой человек напал с ножом на малознакомую женщину и нанес ей несколько ударов по голове, шее и руке. Отмечается, что злоумышленник хотели познакомиться с москвичкой на улице и проводить до дома. Когда женщина ответила отказом, мужчина проследовал за ней в метро.

Подозреваемого отправили под арест. До этого он уже был судим.

Ранее безбилетник напал на контролера в московском метро.