В Москве 14-летняя девочка рассказала полицейским о своем отце, который курит марихуану

В Москве школьница пожаловалась правоохранителям на воспитывающего ее в одиночку отца из-за того, что он курит марихуану. Об этом сообщает Shot.

Накануне к 14-летней жительнице Зеленограда приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Они собирались поговорить с подростком в целях профилактики, но внезапно школьница раскрыла им секрет своего родителя.

По данным Telegram-канала, девочка рассказала сотрудникам ПДН о неприятном ей запахе, который витает по квартире из-за привычки ее отца курить марихуану. Тогда полицейские вызвали на беседу хозяина дома. Мужчина занервничал, попытался придумать оправдание, но в конце концов во всем признался. Он открыл тумбочку и достал из тайника остатки наркотической смеси. Запасы запрещенного вещества были изъяты и отправлены на экспертизу.

Теперь отцу, который много работает и содержит ребенка, грозит реальный срок, а его дочь, рассказавшая обо всем полицейским, рискует отправиться в детский дом.

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