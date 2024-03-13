Риелтор не увидела предпосылок роста спроса на «вторичку» в столичном регионе

В нынешних условия спрос на вторичное жилье в Москве и Московской области расти не будет. Такой прогноз в интервью РИАМО дала руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость» Дарья Баранюк. Она отметила, что, вероятнее всего, отдельные льготные ипотечные программы в России будут сохранены, к примеру, семейная ипотека.

«При текущем уровне ключевой ставки платеж по кредиту на «вторичку» будет примерно в два раза выше, чем по семейной ипотеке. <...> Поэтому даже в условиях более высоких цен на новостройки и ужесточения требований по льготным программам ожидать, что спрос переместится на рынок «вторички» не следует», — сказала Баранюк.

Она добавила, что многие собственники на фоне ужесточения условий по ипотечным программам с господдержкой ошибочно полагают, что теперь спрос уйдет на вторичное жилье.

До этого Баранюк отмечала, что, с учетом факторов, которые сегодня сформировались на российском рынке жилой недвижимости, настало самое удачное время для покупки и продажи квартир. По ее словам, период ажиотажного спроса, который был связан с желанием оформить ипотеку до повышения ключевой ставки, уже закончился.

Ранее риелтор предрекла падение цен на «вторичку» в Московском регионе.