Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риелтор не увидела предпосылок роста спроса на «вторичку» в столичном регионе

Риелтор Баранюк: спрос на вторичное жилье в столичном регионе не вырастет

close
100%
Shutterstock

В нынешних условия спрос на вторичное жилье в Москве и Московской области расти не будет. Такой прогноз в интервью РИАМО дала руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость» Дарья Баранюк. Она отметила, что, вероятнее всего, отдельные льготные ипотечные программы в России будут сохранены, к примеру, семейная ипотека.

«При текущем уровне ключевой ставки платеж по кредиту на «вторичку» будет примерно в два раза выше, чем по семейной ипотеке. <...> Поэтому даже в условиях более высоких цен на новостройки и ужесточения требований по льготным программам ожидать, что спрос переместится на рынок «вторички» не следует», — сказала Баранюк.

Она добавила, что многие собственники на фоне ужесточения условий по ипотечным программам с господдержкой ошибочно полагают, что теперь спрос уйдет на вторичное жилье.

До этого Баранюк отмечала, что, с учетом факторов, которые сегодня сформировались на российском рынке жилой недвижимости, настало самое удачное время для покупки и продажи квартир. По ее словам, период ажиотажного спроса, который был связан с желанием оформить ипотеку до повышения ключевой ставки, уже закончился.

Ранее риелтор предрекла падение цен на «вторичку» в Московском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами