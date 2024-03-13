Живший в канализации Тольятти мужчина проходит адаптацию в приюте

Бездомный мужчина по имени Александр, живший в канализационном люке в Тольятти, сейчас находится в приюте и чувствует себя хорошо. Об этом «Газете.Ru» рассказал спасший его волонтер Антон Глетчеров. Он отметил, что мужчина после жизни в колодце рад наличию кровати, однако через три месяца ему придется покинуть приют.

«Сейчас он находится в приюте. Он там чувствует себя хорошо, адаптируется, потому что 1,5 года он в колодце прожил, а сейчас у него есть кровать, и для него это просто прекрасно. Он пока просто адаптируется, ничем не занимается. Проблем со здоровьем нет никаких, не выскакивает ничего. Сейчас он адаптируется месяц, я к нему туда поеду, поговорю с ним насчет работы, места жительства. В приюте он может находиться до трех месяцев, а потом они оттуда отправляют. Они восстановят документы за это время, все сделают, и оставят его на самотек», — сказал он.

По словам Глетчерова, сейчас люди не присылают деньги Александру, однако для того, чтобы снять ему в будущем квартиру, придется открывать сбор.

«Ему деньги никто не присылает и не присылал. Это я провел сбор — просто друзей попросил помочь ему, и мне 9,7 тыс. перевели на мелкие затраты — дорогу, покушать, одежду. Люди пишут, спрашивают, но жилье снять без финансирования — не вариант. Для того, чтобы снять жилье на первое время, нужно организовать небольшой сбор. Я не обращался в администрацию. Я вам скажу больше: в тот день, когда я приехал его забирать, туда приехали слесари и начали делать в люке ремонтные работы. Буквально час-полтора — он бы оттуда ушел, и я бы его уже никогда не встретил, мало ли, что бы с ним случилось. То есть его реально выгнали оттуда. Возможно, администрация испугалась и просто решила начать там ремонтные работы и выгнать его именно в тот день. Я ничего не говорю, это просто мои мысли, а не утверждение», — добавил он.

20 февраля в соцсетях появился пост о мужчине, который живет в канализационном колодце в Тольятти. Мужчина представился Александром и рассказал местным жителям свою историю, после чего они обратились к волонтеру Антону Глетчерову, который занимается помощью попавшим в трудную ситуацию людям.

Как уточнял волонтер изданию «КП-Самара», у Александра есть родственники, однако они за ним так и не приехали. Тогда Глетчеров помыл, подстриг и побрил мужчину, а затем отвез в местный приют. По его словам, Александр пообещал не употреблять алкоголь и найти работу.

Ранее в Первоуральске решили проблему с канализацией после вылитого ведра фекалий в офисе «Водоканала».