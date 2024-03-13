Врач предупредил о последствиях ковида для людей всех возрастов

Пациенты, которые переболели ковидом, могут столкнуться с проблемами с сердечно-сосудистой системой в любом возрасте. Об этом ТАСС сообщил кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он отметил, что в основном с неприятными для сердца последствиями сталкиваются пожилые пациенты, переболевшие ковидом. Но возраст не имеет значения, предупредил кардиолог.

По его словам, пациенты могут наблюдать у себя аритмию и повышенное артериальное давление. У людей с миокардитами часто встречаются нарушение ритма сердца, одышка, отеки на ногах, снижение работоспособности, усталость, нехватка воздуха.

До этого ученые из Частного университета в Княжестве Лихтенштейн обнаружили, что у зараженных коронавирусом мужчин температура тела, частота дыхания и сердцебиения были выше, чем у женщин. Они также демонстрировали большее снижение вариабельности сердечного ритма — меньшую разницу во времени между каждым ударом сердца.

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