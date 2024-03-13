Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о планах Путина посетить Якутию

Песков: о поездке Путина в Якутию сообщат своевременно

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что пока точных сроков посещения Владимиром Путиным Якутии нет.

«Мы сообщим вам своевременно», — заключил Песков.

Накануне Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» анонсировал свой визит в Якутию. Говоря о сроках поездки в регион, президент уточнил, что намерен приехать в ближайшее время.

Глава государства обратил внимание, что уже есть договоренность с руководством Якутии наметить, какие именно вопросы станут ключевыми на обсуждении плана развития республики.

В середине января Путин объяснил отмену визита в Якутию сложными метеоусловиями и пообещал посетить регион весной или летом. Российский лидер подчеркнул, что у него есть планы посетить республику площадью с пять или шесть Франций, обладающую колоссальными природными ресурсами.

В январе Путин впервые прилетел на Чукотку в Анадырь с рабочей поездкой. До этого он никогда не посещал этот регион, в чем сам признавался. Российский лидер рассказал, что планировал посетить также Якутию, однако от этих планов пришлось отказаться в связи с плохими погодными условиями.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами