В Кремле рассказали о планах Путина посетить Якутию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что пока точных сроков посещения Владимиром Путиным Якутии нет.

«Мы сообщим вам своевременно», — заключил Песков.

Накануне Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» анонсировал свой визит в Якутию. Говоря о сроках поездки в регион, президент уточнил, что намерен приехать в ближайшее время.

Глава государства обратил внимание, что уже есть договоренность с руководством Якутии наметить, какие именно вопросы станут ключевыми на обсуждении плана развития республики.

В середине января Путин объяснил отмену визита в Якутию сложными метеоусловиями и пообещал посетить регион весной или летом. Российский лидер подчеркнул, что у него есть планы посетить республику площадью с пять или шесть Франций, обладающую колоссальными природными ресурсами.

В январе Путин впервые прилетел на Чукотку в Анадырь с рабочей поездкой. До этого он никогда не посещал этот регион, в чем сам признавался. Российский лидер рассказал, что планировал посетить также Якутию, однако от этих планов пришлось отказаться в связи с плохими погодными условиями.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.