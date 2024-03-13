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Россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам

Эколог Пукалов: климатические изменения приведут к засухам и длительной жаре

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Изменение климата станет для России серьезным вызовом и скажется как на южных, так и на северных регионах, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов. Новые климатические условия приведут к длительной жаре, засухам, наводнениям и другим экстремальным природным явлениям, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей и призвал россиян готовиться к этому.

Для России главной угрозой станет повышение температуры воздуха в арктическом регионе. Крайний север, по словам Пукалова, нагревается в два раза быстрее, чем другие участки Земли: на 2,5-3 градуса в год против 1-1,5 градуса в других регионах. Это грозит таянием вечной мерзлоты.

«У нас больше 60% территории России находится на вечной мерзлоте. Опасности там, в частности, – это просадки фундаментов», – отметил эколог.

В российской части Арктики предприятия, нефтепроводы, фундаменты домов находятся на мерзлых грунтах, таяние которых приведет к авариям, добавил он.

Появятся и новые риски для сельского хозяйства – в первую очередь они будут связаны с периодами экстремальной жары и засухи. Подобные ситуации возникают уже сегодня и могут стать более опасными и частыми, считает эколог. Сельхозкультуры при таких засушливых периодах придется менять на более приспособленные. Также фермерам необходимо заранее позаботиться о системах орошения.

«То, что засухи будут – от этого уже никуда не деться. Также будут экстремальные дожди и наводнения, то есть новые культуры должны быть устойчивы, в том числе, к граду и сильным продолжительным дождям, – заявил Пукалов. – К этому нужно быть готовым: культуры либо зальет, либо они засохнут».

Напомним, ученые предупредили, что 47% амазонских джунглей находятся в опасности из-за будущих пожаров и засух. По их данным, приближается крупномасштабный коллапс экологических систем.

Ранее исследователи также выяснили, что загрязнение воздуха усиливает засухи.

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