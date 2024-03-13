Мастер по ремонту жилья оценил, когда выгоднее покупать стройматериалы

Строительные материалы выгоднее всего приобретать по акциям и скидкам, которые предлагают сетевые магазины, а не ориентируясь на сезонность. Об этом Pravda.Ru рассказал специалист по ремонту квартир Кирилл Аксенов.

«Черновые материалы по году не сильно в цене варьируются. В сезон они на 10-15% дороже, чем в не сезон. Больше разброс идет по чистовым материалам — краска, плитка и так далее. В сезон там ценник может возрасти и на 30%, и на 40%, и на 50%. Лучше не ориентироваться, сезон или несезон, а смотреть на возможные акции, скидки», — уточнил эксперт.

По его словам, если заранее купить материалы для ремонта, могут возникнуть проблемы с их хранением и последующей транспортировкой. Аксенов также предупредил, что на услуги по ремонту оказывает влияние инфляция. Он призвал быть готовыми к тому, что цена на стройматериалы в новом сезоне окажется выше прошлогодней.

Опрос СберМаркетинга, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что почти половина опрошенных россиянок — 40% — откладывает деньги на конкретные цели. Среди них лидируют путешествия (49%), ремонт (45%), покупка квартиры или дачи (32%), здоровье (26%).

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