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Россиянин поджег ребенка во время приготовления шашлыков

В Омской области осудили мужчину, поджегшего ребенка во время жарки шашлыков

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Омской области осудили мужчину, который поджег 8-летнего ребенка во время жарки шашлыков. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 2 сентября прошлого года. Во время жарки шашлыков во дворе частного дома мужчина нарушил требования техники безопасности и допустил возгорание бутылки с жидкостью для розжига. В результате неосторожных действий она отлетела в спину 8-летней дочери хозяев жилища и на ней загорелась одежда. Ребенка госпитализировали с ожогами.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а также обязал его выплатить пострадавшей компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

Ранее россияне развели костер на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлыки.

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