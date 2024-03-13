Россиянам рассказали, как защититься от вирусных заболеваний весной

Правильное питание, которое предполагает получение достаточного количества белка и витаминов, поможет защититься от вирусных заболеваний весной. Об этом kp.ru рассказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, д.м.н. Владимир Никифоров.

«Не только нехватка витаминов и перенесенные за осень-зиму острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) повышают риск заразиться. Свой вклад в снижение противовирусного иммунитета вносят и дефицит солнца, и меньшая физическая активность в этот период, и из-за скученности в закрытых помещениях больший контакт с теми, кто болеет», — отметил эксперт.

По его словам, для поддержания здоровья важно получать витамин С, который содержится в цитрусовых, капусте, витамин А и каротиноиды (морковь, тыква и другие красные и оранжевые фрукты, овощи и ягоды), витамины группы В (злаки) и B12 (продукты животного происхождения), а также витамин D (рыба, молоко и кисломолочные продукты, яйца).

Кроме того, Никифоров рекомендует соблюдать режим сна и отдыха. В частности, отказаться от использования гаджетов за час до сна и спать по семь-девять часов. Перед сном также стоит проветривать спальню.

Ученые из Тюбингенского университета в Германии до этого обнаружили, что здоровый сон способствует повышению мобильности иммунных Т-клеток, ответственных за устранение попадающих в организм патогенов.

Ранее ученые изучили иммунитет мужчины, сделавшего 217 прививок от COVID-19.