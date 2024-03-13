На Урале учительнице укоротят ногу из-за неправильного диагноза

Неправильное лечение вынудило учительницу из Североуральска укоротить ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Изначально 27-летний педагог обратилась в больницу из-за травмы. Медики диагностировали перелом голеностопа.

Спустя некоторое время врачи Екатеринбурга сообщили пациентке, что у нее несколько повреждений, поэтому ей необходима операция. Во время вмешательства женщине раздробили кости и поставили винты со спицами.

После манипуляции учительница стала часто жаловаться на боли. Позже врачи сообщили ей, что коллеги ошиблись и теперь ей предстоит еще одна операция, во время которой укоротят ногу.

Россиянка обратилась в суд, который обязал медиков выплатить ей компенсацию в размере миллиона рублей.

Ранее жительница Оренбурга взыскала с больницы миллион рублей за ошибку врачей во время принятия родов.