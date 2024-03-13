Более 30 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью за ночь

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 13 марта над областью сбили более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников», — написал глава региона.

По данным властей, на местах падения обломков есть повреждения инфраструктуры и жилья. Так, в Бутурлиновском районе повреждения получили частный дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе Воронежа частично была разрушена кровля магазина. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Гусев добавил, что на местах работают спецслужбы, которые оказывают помощь с восстановлением.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.