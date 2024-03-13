В Рязанской области горит нефтебаза

Пожар произошел на территории нефтезавода в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Площадь пожара на рязанском нефтезаводе — 100 квадратных метров, сообщает Telegram-канал Baza. Сейчас ведется его тушение.

«Предположительная причина пожара — падение беспилотника», — рассказали в оперативных службах. Данных о пострадавших на текущий момент нет.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.