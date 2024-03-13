Над Курской областью сбили еще четыре беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он также напомнил, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, они могут нанести вред.

«Сообщить о находке нужно по телефону 112», — добавил чиновник.

13 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат в регионе.

В ночь на 13 марта также стало известно, что средства ПВО сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.