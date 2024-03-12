В Белгородской области заявили об увеличении числа пострадавших при обстрелах

Число мирных граждан, получивших ранения в результате обстрелов Белгородской области со стороны украинских войск, увеличилось до 10. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в настоящее время шестеро пострадавших находятся в больницах. Врачи оказывают жителям области всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава местной администрации.

«В полном объеме пока не проведен подомовой обход. Эти работы продолжаются», — добавил Гладков, говоря о разрушениях.

Ночью и утром 12 марта ряд российских регионов подвергся массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет, организованной Вооруженными силами Украины (ВСУ). В частности, один из украинских дронов задел здание администрации города Белгорода. При этом пострадали четыре человека.

Кроме того, атаке подвергся один из расположенных в населенном пункте торговых объектов. По словам губернатора области, беспилотник ВСУ влетел в стену магазина и взорвался. В результате у здания были выбиты окна и посечен фасад.

Также обстрелам подверглись железнодорожный вокзал в городе Белгороде и населенный пункт Шебекино. В последнем ранения получили не менее трех человек.

Однако были и другие атаки на регион, включая попытки украинских диверсантов пробраться на его территорию. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом событий.

Ранее в Минобороны РФ подвели итоги попыток украинских диверсантов прорваться на территорию страны.