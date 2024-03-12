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Россиянку, избившую саму себя в такси, оштрафовали

В Вологодской области пассажирка такси избила себя и свалила вину на водителя

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Shutterstock

В Вологодской области суд оштрафовал 29-летнюю жительницу Кичменгско-Городецкого района, которая избила себя в такси и оговорила водителя. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодского области.

Инцидент произошел 30 декабря 2023 года. Женщина вызвала такси, чтобы доехать из гостей домой. На момент вызова она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дом оказался не конечной точкой маршрута. Там она взяла пиво, которое выпила в машине на пути к другим знакомым. В какой-то момент поведение пассажирки такси стало неадекватным: она начала бить себя руками по лицу. Водитель сделал ей замечание, что разозлило женщину. Добравшись до места назначения, она позвонила в полицию и пожаловалась на насилие со стороны водителя такси.

Позже ее версия не подтвердилась. В отношении нарушительницы составили административный протокол по статье «заведомо ложный вызов специализированных служб» и оштрафовали ее на 1200 рублей.

Ранее сбивший ребенка барнаульский водитель откупился конфетами и скрылся.

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