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В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдет День искусственного интеллекта

На выставке «Россия» расскажут о роли ИИ в нефтегазодобыче

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Пресс-служба «Роснефти»

На Международной выставке-форуме «Россия» 13 марта в павильоне «Роснефти» пройдет День искусственного интеллекта, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в рамках тематического дня «Роснефть» представит свои решения в области нейронных сетей, машинного обучения и больших данных. Кроме того, для гостей павильона пройдут лекции от специалистов компании. Им расскажут о применении ИИ в нефтегазовой промышленности, а также о ключевых преимуществах корпоративных технологий.

Также сотрудники красноярского научного института презентуют искусственный интеллект, который выделяет модели разломов горных пород по данным сейсморазведки. Для его работы был использован обширный массив накопленных данных, собранный в корпоративном Центре хранения сейсмической информации. Отмечается, что база данных центра считается одной из самых крупных в мире — она насчитывает более 5 млн гигабайт.

Кроме того, гости смогут сыграть с искусственным интеллектом в игру «Брось вызов нейросети», разработанную с применением симулятора «РН-КИМ». Уточняется, что ее участники должны расставить скважины на виртуальном месторождении так, чтобы добыть максимальное количество нефти. Победитель определяется по объему добытой нефти.

Помимо этого, компания представит свой добывающий актив «Харампурнефтегаз». Его сотрудники расскажут, как проводится добыча газа.

Напомним, в павильоне в рамках Дней ЯНАО ежедневно проходят выступления исполнителей национальных песнопений. Также гости могут принять участие в мастер-классах по созданию национальных ненецких оберегов и традиционных игрушек — кукол нухуко. Посетители экспозиции также смогут познакомиться с северными национальными видами спорта.

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