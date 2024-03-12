В кузбасской школе детям стало плохо после прививки

В одной из школ Кемерова шестиклассники почувствовали недомогание после диаскинтеста (способ диагностики туберкулеза — «Газета.Ru»). Об этом мать одного из детей рассказала Telegram-каналу «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел 11 марта в школе №97.

«Один мальчик в обморочном состоянии его еле успели подхватить одноклассники, чтобы он не упал. Моего ребенка трясло, сердцебиение по приезду скорой помощи было 125. Еще у одной девочки давление под 140. Сыпь на теле, покраснели глаза», — рассказала кемеровчанка.

Женщина утверждает, что плохо стало минимум 12 детям: школьники отмечали слабость, тошноту, головные боли.

По словам матери шестиклассника, медработника просили показать использованные ампулы, чтобы убедиться, правильным ли веществом дети получили инъекции, но вскрытые ампулы им никто не предоставил.

В областном Минздраве подтвердили, что дети почувствовали недомогание, но назвали другую цифру — самочувствие ухудшилось у троих шестиклассников.

«Примерно через 1,5-2 часа три ребенка пожаловались на головокружение, тошноту, слабость. Врач школы вызвала скорую помощь — вызов в 14:28. Приехавшая бригада осмотрела троих детей в присутствии классного руководителя, инспектора ПДН — давление, пульс, температура были в норме», — приводит слова представителя пресс-службы ведомства издание A42.ru.

В Минздраве отметили, что направили в школу комиссию от ведомства.

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