В Москве спрыгнувшего с высотки бейсджампера заподозрили в поддержке Украины и задержали

В Москве сотрудники Центра «Э» задержали бейсджампера, который прыгнул с высотки в «Москва-Сити». Об этом сообщает Baza.

Опасный прыжок, на который решился спортсмен с небольшим опытом, прошел удачно, но после приземления 32-летнего мужчину задержали силовики. Им показалось, что его парашют повторяет цвета украинского флага.

Россиянин знал, что прыжки с небоскребов и мостов — «в целом нелегальное занятие», но оказалось, что правоохранителей смутил раскрас его парашюта — он показался им желто-голубым. В итоге у бейсджампера изъяли его снаряжение. На мужчину составили административный протокол и отвезли в военкомат.

«Я бы все равно это сделал. Может, правда, в другое время: сейчас беспилотники летают в Москву, а тут, получается, какие-то чуваки залезли на крышу, и их даже не поймали», — заявил мужчина, отсидев четверо суток под административным арестом.

Ранее россиянин перекрасил крышу после того, как соседка пожаловалась на тент желто-синего цвета.