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Россиянка сбежала из депортационного центра в Хорватии и исчезла на границе с Италией

Пытавшаяся попасть в Италию 16-летняя россиянка сбежала из депортационного центра

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Global Look Press

Несовершеннолетняя москвичка приехала отдыхать в Европу, а затем попыталась незаконно попасть в Италию. Об этом пишет Сапа.

В конце февраля 16-летняя девушка отправилась в одиночестве в Боснию и Герцеговину. Она держала связь с матерью, которая посадила ее на самолет во Внуково. Первые три дня каникул россиянка вела себя как обычная туристка, но затем заявила родительнице по телефону, что планирует перебраться в Италию и остаться там жить. Через день школьница вновь позвонила матери и сообщила ей, что находится в центре временного содержания беженцев в Хорватии.

По имеющейся информации, путешественницу, пытавшуюся перейти итальянскую границу, задержали хорватские пограничники. После чего власти уведомили о действиях несовершеннолетней посольство России в Загребе. Вскоре консул позвонил матери девочки и заявил, что ей необходимо забрать дочь, так как по закону одну ее депортировать не могли.

Спустя 10 дней задержанная сбежала из депортационного центра в Хорватии, вновь связалась с матерью и сообщила, что уже пересекла границу с Италией. После этого связь с ней оборвалась, и последнюю неделю о ее местонахождении ничего неизвестно. Мать девушки обратилась в московскую полицию и попросила помочь ей с организацией поисков.

Ранее нелегалы приехали из Франции в Великобританию в отсеке для багажа в детском туравтобусе.

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