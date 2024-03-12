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Россиянина, за год фиктивно зарегистрировавшего более 3,5 тыс. мигрантов, наказали

Свердловчанина, фиктивно зарегистрировавшего 3669 тыс. мигрантов, оштрафовали

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В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю, который фиктивно зарегистрировал более 3,5 тыс. мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина 1985 года рождения с июля 2022 года по июнь 2023 года фиктивно поставил на учет 3669 иностранных специалистов, зная, что мигранты не будут проживать по указанным адресам.

Суд признал екатеринбуржца виновным и назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее россиянка прописала в трехкомнатной квартире более 70 мигрантов и попала под суд.

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