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«Возможно, с вареньем»: семьям участников СВО раздадут на Масленицу блинные наборы

В Подмосковье семьям участников СВО пообещали подарить на Масленицу запас блинов

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Пресс-служба ресторана «Матрешка»

В Подмосковье семьям участников СВО подарят на Масленицу блинные наборы. На обещание, данное главой городского округа Подольск, обращает внимание Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На аппаратном совещании по поводу предстоящей Масленицы глава горокруга Григорий Артамонов поручил своим помощникам организовать раздачу главного праздничного лакомства. Чиновник заявил, что бесплатных блинов может не хватить на всех желающих и это может расстроить пришедших.

«Я переживаю по поводу цифры 6 тысяч бесплатных блинов. Если житель придет и скажет, что для тебя не досталось — это, мягко говоря, не очень хорошая эмоция», — сказал Артамонов и предложил собрать необходимое количество блинных наборов.

Предполагается, что их раздадут некоторым категориям граждан, в том числе и семьям участников СВО.

«Мне кажется, что для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, детей войны, в принципе наших ветеранских организаций, семей участников СВО мы должны подготовить не только культурную программу, но и отдельные наборы с блинами и, возможно, вареньем», — отметил глава Подольска.

Ранее в Челябинске предприниматель раздал горожанам 20 тонн мороженого и пельменей.

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