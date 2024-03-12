Студентам колледжа Волгограда запретили упоминать имя преподавателя, уволенного из-за фото кактуса

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Юрия Гагарина Алексей Жданов рассказал «Газете.Ru», что администрация учреждения вызвала его на беседу из-за того, что он отправил в рабочий чат фотографии кактусов, которые зацвели у него дома. Жданов отметил, что таким образом хотел поздравить коллег с 8 Марта и похвастаться пересаженным в новый горшок кактусом. После публикации фотографий преподавателя удалили из всех рабочих чатов и три дня не объясняли причину такого решения. По словам Жданова, ему поставили ультиматум: явиться на беседу в колледж или уволиться по собственному желанию, преподаватель из принципа выбрал увольнение.

«На все попытки узнать, где я накосячил, никто не отвечал в субботу. В воскресенье мне написали вечером: «Явитесь на беседу». Я спросил, какая причина, почему я должен являться. Ответили: «Вы явитесь, мы там вам все расскажем». Я занятой человек, там по совместительству работал, у меня помимо этого еще работа. Я сказал: «Пишите причину, а потом я, может быть, приду на беседу». Поставил ответный ультиматум — они не написали. В итоге я позвонил замдиректора, спросил, что мне делать. Она ответила: «Либо вы приходите, и мы тут все пытаемся урегулировать очно, или вы пишите заявление». Я спросил, что урегулировать. Опять же ничего мне не ответили. Я до сих пор не знал, о чем речь, даже не знал, что в этих фотках проблема. Я ответил: «Давайте напишу заявление, раз такой ультиматум». Я тоже чувак упертый, написал заявление, а потом буквально через студентов кое-как вытащил информацию о том, что, оказывается, я выложил «шутку ниже пояса» в чате. Я открыл галерею, все скрины прислал заведующей, спросил: «Подскажите, пожалуйста, что вам не понравилось?» Она ответила: «Я поэтому просила вас прийти, у вас, значит, кактус провокационный». Тут меня бомбануло. До меня дошло, что три дня это все было из-за фотки вот этого кактуса. Три дня со мной не общались и не могли сформулировать причины беседы, для которой я должен там куда-то явиться, оказывается, оно вон почему. Кто бы мог подумать», — сказал он.

close 100% Алексей Жданов

По словам Жданова, раньше он тоже делился в рабочем чате фотографиями своих растений. Он отметил, что студенты в шоке от ситуации, после инцидента им запретили упоминать имя преподавателя и публиковать мемы с кактусами.

«Я не знаю, не те кактусы, не в то время, не в том месте. Я не знаю, может быть, кто-то был не в том состоянии. Я не знаю, что пошло не так. Просто я тут решил пойти на принцип, потому что если меня три дня мурыжат, непонятно из-за чего куда-то вызывают, чуваки, до свидания тогда. Нашли повод из-за чего тут докапываться. Студенты ко мне хорошо относятся, поэтому, естественно, они в шоке. Им запретили упоминать мое имя в стенах колледжа и запретили постить мемы с кактусами. Я считаю, что [это] практически экстремизм уже, мне кажется, надо уже к канадской границе двигаться потихоньку», — отметил он.

Жданов добавил, что в колледже работал по совмещению, ранее конфликтов из-за кактусов с сотрудниками кафедры у него не возникало. После инцидента администрация учреждения с преподавателем не связывалась, но, по словам Жданова, пыталась испортить отношение к нему на другом месте работы. Преподаватель не планирует никуда обращаться в связи со случившемся, так как «оно того не стоит».

«Я за идею работал для студентов и просто уровень программирования свой как-то поддерживал. Я не знаю, как они могут это урегулировать, если честно, не пытались [связаться]. Я знаю только, что они пытались через свои каналы еще испортить мои отношения на моем основном месте работы», — заключил он.

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