Россиянку госпитализировали после наезда курьера на самокате

В Ростове-на-Дону 17-летний курьер сбил женщину, ее с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает издание «Дон24» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по области.

Инцидент произошел 11 марта рядом с домом 3/1 на улице Добровольского. Юноша двигался по проезжей части на электросамокате, который взял в аренду для доставки. В этот момент дорогу переходила женщина 1967 года рождения. После столкновения пострадавшую госпитализировали. О характере и тяжести повреждений информация отсутствует.

Ранее в Краснодаре в полиции заявили, что ищут мужчину, сбившего на самокате шестилетнюю девочку.