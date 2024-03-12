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Россиянка отбилась от похитителя и отобрала у него нож

В Барнауле женщина отбилась от похитителя и отобрала у него нож

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Shutterstock

Жителю Барнаула предъявили обвинение в похищении незнакомой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 27 февраля. По версии следствия, 38-летний мужчина, вооружившись ножом, подошел к 38-летней женщине, которая возвращалась с работы домой через частный сектор и, угрожая насилием, заставил проследовать незнакомку к себе домой. Добравшись до пункта назначения, обвиняемый завел потерпевшую внутрь и закрыл дверь на щеколду. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В помещении женщина стала активно сопротивляться: она выхватила нож у обвиняемого, открыла дверь и добралась до соседей, чтобы попросить о помощи.

Барнаульца заключили под стражу, правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.

Ранее россиянка отбилась от грабителя на парковке и отобрала у него нож.

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