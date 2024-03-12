Председатель объединения пассажиров Зотов: пассажиры зеленой ветки мечтали о новых поездах

Пассажиры в восторге от новых поездов «Москва-2024» на Замоскворецкой линии московского метро, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Пассажиры Замоскворецкой линии давно мечтали о новых поездах. Теперь им доступны не просто новые, а самые современные, поистине инновационные составы. Больше таких поездов нет ни на одной другой линии метро», — сказал он.

Зотов добавил, что полностью обновить составы на Замоскворецкой линии метро планируется за 3 года.

Он отметил, что составы «Москва-2024» российского производства отличаются повышенной вместимостью, улучшенной шумоизоляцией и множеством сервисов.

«Я слышу много радостных, восторженных отзывов от людей, которые пользуются зеленой веткой. Они очень довольны. Пассажиры отмечают малошумность, функциональность и удобство новых вагонов», — добавил Зотов.

Ранее на Замоскворецкой линии московского метро запустили новые составы «Москва-2024».