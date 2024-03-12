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Женщина 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

Fox News: американка выиграла в лотерею $80 тыс, 40 лет зачеркивая одни и те же числа

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Shutterstock

В США женщина 40 лет играла одними и теми же числами в лотерею и наконец-то выиграла приз, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, женщина, пожелавшая остаться неизвестной, в течение 40 лет зачеркивала одни и те же числа в лотерейных билетах, будучи уверенной, что такая тактика однажды принесет ей победу. Так и вышло — на прошлых выходных американка сорвала джекпот в размере $80 тысяч.

Точнее, о выигрыше сначала узнал ее сын, который решил проверить билет после розыгрыша. Мужчина сначала не поверил, что мать выиграла такую сумму денег. Женщина решила, что потратит выигранную сумму на покупку нового автомобиля. Машина, которая уже есть в семье, очень старая, нуждается в длительном и дорогостоящем ремонте, поэтому победительница считает это хорошим вложением средств.

Ранее женщину из Великобритании заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею.

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