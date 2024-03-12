В Госдуме посоветовали россиянкам выбирать для создания семьи надежных мужчин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал российским женщинам выбирать для создания семьи надежных мужчин, чтобы потом не приходилось думать, как законодательно взыскивать с них алименты после развода. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пленарного заседания Госдумы Володин обратил внимание председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на то, что россиянки сами, планируя семью, хотели бы видеть рядом надежного человека. Он подчеркнул, что «женщины это больше понимают, чем кто-либо».

«Женщины хотели бы видеть надежного рядом человека. Так, Нина Александровна? А то ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем здесь, в Государственной думе, как нам алименты с них взыскать», — сказал Володин.

До этого сообщалось, что «Новые люди» направили на отзыв в правительство Российской Федерации проект закона об алиментном фонде, сообщает пресс-служба фракции.

Ранее россияне рассказали, как, по их мнению, решить проблему неуплаты алиментов.