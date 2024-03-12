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В Госдуме посоветовали россиянкам выбирать для создания семьи надежных мужчин

Володин призвал женщин выбирать надежных мужчин, чтобы не думать над алиментами

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал российским женщинам выбирать для создания семьи надежных мужчин, чтобы потом не приходилось думать, как законодательно взыскивать с них алименты после развода. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пленарного заседания Госдумы Володин обратил внимание председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на то, что россиянки сами, планируя семью, хотели бы видеть рядом надежного человека. Он подчеркнул, что «женщины это больше понимают, чем кто-либо».

«Женщины хотели бы видеть надежного рядом человека. Так, Нина Александровна? А то ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем здесь, в Государственной думе, как нам алименты с них взыскать», — сказал Володин.

До этого сообщалось, что «Новые люди» направили на отзыв в правительство Российской Федерации проект закона об алиментном фонде, сообщает пресс-служба фракции.

Ранее россияне рассказали, как, по их мнению, решить проблему неуплаты алиментов.

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