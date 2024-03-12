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Российские подростки поставили девушку на колени и избили, снимая на телефон

В Кисловодске подростки поставили девушку на колени и избили на камеру

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Pexels

В Кисловодске пятеро подростков поставили девушку на колени и избили, снимая это на камеру телефона. Об этом в Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

По данным городского главы, несовершеннолетние наносили девушке удары руками и ногами, а также угрожали ей. При этом они нецензурно выражались и снимали происходящее на камеру.

После произошедшего Моисеев поручил проверить школы, в которых учатся причастные к инциденту несовершеннолетние. В учебных учреждениях проанализируют воспитательную работу по профилактике деструктивного поведения учащихся.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над бабушкой в Перми.

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