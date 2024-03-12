Мошенники пообещали девочке игровую валюту и украли у ее бабушки 100 тысяч рублей

В Иркутской области 11-летняя девочка отдала обещавшим ей игровую валюту мошенникам 100 тысяч рублей. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел в городе Братск. Девочка увидела рекламу о розыгрыше виртуальной игровой валюты и перешла по указанной ссылке. Затем с ней в мессенджере стал общаться неизвестный, инструкциям которого ребенок последовал. Пока 57-летняя бабушка девочки пила чай на кухне, несовершеннолетняя взяла ее телефон и выполнила все указания злоумышленника.

Со счета пенсионерки пропало 100 тысяч рублей. Кроме того, аферисты попытались оформить на нее кредит в 500 тысяч рублей, однако банк отказал в услуге. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Саратове 10-летняя девочка взяла два кредита на родителей и отдала деньги мошенникам.