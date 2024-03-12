В России призвали создать ОСАГО для дорожников

В России необходимо ввести ОСАГО для дорожных служб, считает руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов. В этом случае автомобилисты, пострадавшие из-за плохих дорог, смогут претендовать на компенсацию ущерба, а у рабочих будет больше мотивации ремонтировать и строить дороги качественнее, заявил он в беседе с НСН.

Предложение ввести штрафы для дорожных служб за неудовлетворительное состояние дороги эксперт не оценил, заявив, что этот шаг не поможет справиться с проблемой. В этом случае дорожники лишь отдадут в качестве штрафа средства, которые могли бы вложить в свою работу, пояснил он.

«Создавать нужно другой механизм. Механизм, который бы отделял профессиональных дорожников от плохих, хорошим бы предоставлялось преимущество. Этот механизм – обязательное страхование гражданской ответственности владельца дорог», – уверен Шкуматов.

ОСАГО для дорожников поможет владельцам машин, которые пострадали или понесли ущерб из-за ям на дорогах, считает специалист. Страховая служба при этом выступит как независимый эксперт и будет оценивать качество работы дорожников. Тариф за страховку должен расти в зависимости от качества работы той или иной компании – в случае, если дорога сделана плохо, то и тариф будет выше, считает эксперт. Он подчеркнул, что этот механизм поможет бюджету, так как на строительство и содержание дорог выделяются средства государством.

«Организации, которая не умеет содержать дорогу, будет проще закрыться», – заключил Шкуматов.

Напомним, в Госдуме планируется рассмотреть законопроект, который вдвое увеличит штрафы за некачественный ремонт и ненадлежащее содержание дорог. Подчеркивается, что состояние дорожных покрытий – одна из самых частых причин ДТП в России.

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