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Семьям погибших членов экипажа разбившегося под Иваново Ил-76 окажут помощь

Власти Ивановской области помогут семьям погибших летчиков разбившегося Ил-76

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Власти Ивановской области окажут помощь семьям погибших летчиков экипажа разбившегося под Иваново самолета Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать всю необходимую помощь», — отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что глава региона в данное время находится на месте происшествия.

До этого стало известно, сколько человек находилось на борту горящего самолета над Иваново. На месте крушения военного самолета в Ивановской области нашли тела погибших.

Минобороны РФ назвало официальную причину крушения Ил-76 под Иваново. В ведомстве уточнили, что борт потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета.

Ранее очевидцы сняли на видео горящий самолет в Иваново.

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Крушение Ил-76 под Иваново
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