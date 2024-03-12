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Власти Воронежской области заявили, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется

Гусев: опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется

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Reuters

В Воронежской области продолжает существовать опасность прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Уважаемые жители региона! Обращаю ваше внимание, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется», – сообщил Гусев.

Он также отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.

Утром 12 марта Александр Гусев заявил о приближающихся к Воронежской области украинских беспилотных летательных аппаратах.

После этого в регионе была объявлена ракетная опасность. Однако даже после ее отмены опасность прилета дронов сохранилась.

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.

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