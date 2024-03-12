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Возникший после крушения Ил-76 в Ивановской области пожар потушили

Губернатор Воскресенский: пожар на месте крушения Ил-76 ликвидировали

В Ивановской области потушили возгорание на месте крушения самолета Ил-76. Об этом сообщает Telegram-канал администрации региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского.

«Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали», — рассказал чиновник.

Воскресенский также выразил соболезнования родственникам находившихся на борту самолета летчиков и поручил оказать им необходимую поддержку.

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал во время выполнения планового полета в Ивановской области днем 12 марта. На борту находились 15 человек. Предварительной причиной было названо возгорание одного из двигателей при взлете самолета. По данным Telegram-канала Mash, ЧП случилось из-за попадания птицы в один из правых двигателей.

Командир воздушного судна до последнего пытался отвести воздушное судно от жилых построек. В итоге самолет приземлился в районе деревни Подталицы — в двух километрах от аэродрома.

Ранее сообщалось, что на место крушения самолета в Ивановской области вылетела комиссия командования ВКС.

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Крушение Ил-76 под Иваново
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