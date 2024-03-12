В Кузбассе присматривавший за племянницей мужчина изнасиловал ее и отправился в колонию

В Кузбассе осудили 24-летнего жителя Тяжинского района, который был признан виновным в изнасиловании 11-летней дочери его родного брата. Об этом сообщает управление судебного департамента в Кемеровской области.

Родители пострадавшей уехали в деревню и попросили своего родственника присматривать за их малолетними детьми. В течение пяти дней школьница оставалась под присмотром дяди, который над ней надругался. Он распивал алкогольные напитки, насиловал ребенка и истязал его.

После того, как родители девочки узнали о произошедшем, правоохранители завели на дядю уголовное дело и поместили его на время следствия под стражу. Он был признан вменяемым и отдан под суд. В итоге подсудимого приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Якутии дедушка надругался над семилетней внучкой.