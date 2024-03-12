Пожар на Нижегородском НПЗ ликвидировали

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировали.

«По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ не установлено», — уточнил он.

До этого сообщалось, что установку по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижегородской области остановили после пожара из-за атаки беспилотников.

Жители Нижегородской области рассказали «Газете.Ru» подробности об атаке БПЛА на регион. Жительница Кстово Нижегородской области Марина уточнила, что слышала «неприятное жужжание» перед взрывом беспилотника на установке по переработке нефти «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Жительница Княгинино Ольга добавила, что дрон пролетал над ее домом дважды за ночь.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.