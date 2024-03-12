В отрасли оценили планы ужесточить контроль цен на лекарства в России

Планы Росздравнадзора ввести более жесткий контроль цен на жизненно необходимые лекарства выгодны для игроков фармацевтического рынка, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В определенной форме такой контроль уже существует, но он нуждается в автоматизации, заявил аналитик в беседе с телеканалом «360».

Сегодня стоимость лекарств регулируется вручную, поэтому бывают ошибки. Планы Росздравнадзора связаны в первую очередь с созданием автоматизированного инструмента, который позволит избежать завышения цен на жизненно важные лекарства и предотвратить нарушение закона, подчеркнул Беспалов.

«Я думаю, что аптеки и все участники рынка от этого только выиграют», — заявил он.

При этом Беспалов подчеркнув, что важно добиться качественной и прозрачной работы соответствующего механизма, так как в противном случае возможны опасные для игроков рынка сбои.

Напомним, сообщалось, что Росздравнадзор намерен создать механизм контроля за ценами на лекарства, при котором все данные о стоимости препаратов будут вноситься в специальную систему мониторинга.

В начале февраля Минздрав сообщил о подорожании жизненно важных лекарств, однако рост остался в пределах инфляции. в ведомстве подчеркивали, что контролируют стоимость лекарств и их наличие на российском рынке.

Ранее стало известно, что россияне стали реже покупать популярное лекарство.